الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا تعلن عن فعاليتين مركزيتين في غزة تزامناً مع الداخل المحتل

أعلنت الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا بالداخل، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 عن تنظيم فعاليتين جماهيريتين عبر خطابين مركزيين في غزة بالتزامن مع فاعليات جماهيرية ايضا في كل من النقب وعرابة البطوف ، وذلك يومي 26/3 و30/3.

وقالت الهيئة خلال بيان لها اليوم ان المهرجان الأول سيكون في مخيم العودة، "ملكة" وسيتركز الثاني في منطقة الميناء على شاطئ بحر غزة مترافقا مع فاعليات اسنادية ذات طابع رمزي وشعبي.

وبينت الهيئة ان الفعاليات الجماهيرية والسلمية والمدنية تدل على وحدة الأرض والشعب والقضية وعلى وحدة نسيج شعبنا وتلاحمه الداخلي في مواجهة سياسة الاحتلال والحصار والتميز العنصري.

ويشار الى ان الهيئة وطنية منبثقة عن لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية مضاف لها ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعن الوجهاء والعشائر.

وترمي الهيئة على التأكيد على وحدة الأرض والشعب والقضية واسناد شعبنا بمناطق 48عبر تنظيم فاعليات شعبية وطنية مشتركة مثل احياء يوم الأرض الخالد وغيرها من المناسبات الوطنية.

وتستند الهيئة بعملها على الطابع الشعبي والسلمي والمدني فقط بالارتكاز للقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

وتهدف الهيئة للتأكيد على اننا شعبنا موحدا رغم سياسة التفتيت والتجزئة الجغرافية والديموغرافية الممارسة من قبل الاحتلال ومن أجل إعادة بناء الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة.