موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 23/3/2022، عن حصيلة فيروس كورونا في قطاع غزة، بعد اجراء 596 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، ( 50) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لم تسجل أي وفيات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 249062 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1092 حالة، واجمالي المتعافين 245994 حالة، واجمالي الوفيات 1976 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 10 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 6 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:676723 شخص.