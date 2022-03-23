بعد الشهيد أبو القيعان: ارتفاع حصيلة الشهداء المحتجزة جثامينهم

ارتفعت حصيلة عدد الشـــهداء المحتجزة جثامينهم منذ عام 2015 إلى 95 شـــهيداً، بعد ارتقاء واحتجاز جثمان الشـــهيد محمد أبو القيعان من النقب منفذ عملية بئر السبع البطولية التي قتل فيها أربعة مستوطنين وأصيب اثنين آخرين.

وذكرت مصادر محلية، أنه منذ العام 1968 وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في "مقابر الأرقام"، لا سيما شهداء الدوريات والعمليات الفدائية.

يُشار إلى أن "إسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي ترتكب هذه الجريمة بحق الإنسانية، بل وتعمل على قوننتها في إطار مؤسساتها التشريعية ونظامها السياسي، بهدف زيادة معاناة ذوي الشهداء الفلسطينيين.

ويذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينت) قرر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.

ويضاف إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.