أبو بكر: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة إضراب المعتقلين المفتوح عن الطعام الجمعة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، عن تشكيل لجان متخصصة، استعداداً لمعركة المعتقلين ضد ادارة سجون الاحتلال، التي سيدخلون فيها بإضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان صحفي، أن الهيئة ستعمل في هذا التاريخ من خلال غرفة عمليات دائمة، وشكلت طواقم ولجان لمتابعة الاضراب اولا بأول.

وأشار إلى أنه سيكون هناك طاقم قانوني واعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خلال فريق واحد مخصص لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها.

وطالب أبو بكر المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والكل الفلسطيني بالتوحد خلف أسرانا ومعركتهم ومطالبهم النضالية، ولتكن الرسالة واضحة وعلنية بأننا سنكون في خدمة معتقلينا، ولن يكونوا وحدهم.