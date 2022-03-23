اللبنانيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان

أشارت دراسة حديثة أجراها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، ومركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ومركز صحة سكان أكسفورد إلى أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم.

ونُشر البحث في مجلة «بي إم سي ميديسن»، وقد تم إجراء الدراسة من خلال تحليل مجموعات النظام الغذائي لأكثر من 450.000 شخص في المملكة المتحدة، وكان خطر الإصابة بأي نوع من السرطان أقل بنسبة 2% لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منخفض، و10% لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل منتظم، و14% لدى النباتيين.

وقال الدكتور آيان باسمو، كبير الاستشاريين في علاج الأورام بالإشعاع في مركز أبحاث السرطان، إن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بالأورام، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.