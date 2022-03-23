اليوم: نحو 34 ألف خريج يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية بغزة

يتقدم اليوم الأربعاء 23/3/2022، 33,901 خريجاً وخريجة لامتحان الوظائف التعليمية للعام 2022 -2023 الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة.

وأوضح، المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية ، أن الوزارة انتهت من كل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعقد اختبار التوظيف، موزعاً على 27 لجنة في 7 مديريات، وتم توزيع أرقام الجلوس وأماكن تقديم الامتحانات والمادة عبر التسجيل الموحد.

وبين صالحية، أن 33900 خريج سجلوا عبر الموقع موزعين على 19 تخصصاً تربوياً بالإضافة للإرشاد وعلم المكتبات، وجميع من سجل عبر الموقع الإلكتروني تم ادراج اسمه ضمن اللجان المنتشرة عبر المديريات.

وبشأن طبيعة الامتحان، قال صالحية :"إن الامتحان ينقسم لقسمين تخصصي وتربوي ويتكون من 60 فقرة اختيار متعدد".

ووزعت الوزارة نشرة لبيان محددات ومحاور التخصص وأيضاً تم بيان جميع الجوانب التربوية والمحاور التي سيناقشها الامتحان، وكل المعايير تم قياسها ضمن لجان متخصصة من المشرفين.