أسعار العملات الرقمية: البيتكوين على شفير 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 23/3/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.91 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.11% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.85%، ما يعادل انخفاض قدره 0.11% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.42% لتسجل نحو 42,079 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.92% لتسجل نحو 2,955 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 402 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.70% لتسجل نحو 0.8279 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.16% لتسجل نحو 92 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.31% لتسجل نحو 0.9685 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.20% لتسجل نحو 91 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 2.89% لتسجل نحو 85 دولار.