سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:41 ص
23 مارس 2022
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يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.95 شيكل $61.86

سعر الذهب عيار 22   182.37 شيكل $56.71

اسعار الذهب عيار 21 174.09 شيكل $54.13

اسعار الذهب عيار 18 149.22 شيكل $46.40

سعر الذهب عيار 14   116.06 شيكل $36.09

سعر الذهب عيار 12   99.48 شيكل  $30.93

اسعار أوقية الذهب      6,187 شيكل  $1,924

اسعار جنيه الذهب      1,393 شيكل  $433.04

اسعار كيلو الذهب      198,951 شيكل       $61,862

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 مارس      198.71       173.87       149.03       115.91       99.35

21 مارس      200.34       175.30       150.26       116.86       100.17

20 مارس      200.69       175.60       150.52       117.07       100.34

19 مارس      200.64       175.57       150.48       117.04       100.32

18 مارس      200.69       175.61       150.52       117.07       100.35

17 مارس      202.16       176.90       151.62       117.93       101.08

16 مارس      202.28       177.00       151.71       118.00       101.14

15 مارس      202.47       177.17       151.85       118.11       101.24

14 مارس      205.94       180.20       154.46       120.13       102.97

13 مارس      208.23       182.20       156.17       121.47       104.11

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