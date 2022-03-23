يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.95 شيكل $61.86

سعر الذهب عيار 22 182.37 شيكل $56.71

اسعار الذهب عيار 21 174.09 شيكل $54.13

اسعار الذهب عيار 18 149.22 شيكل $46.40

سعر الذهب عيار 14 116.06 شيكل $36.09

سعر الذهب عيار 12 99.48 شيكل $30.93

اسعار أوقية الذهب 6,187 شيكل $1,924

اسعار جنيه الذهب 1,393 شيكل $433.04

اسعار كيلو الذهب 198,951 شيكل $61,862

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 مارس 198.71 173.87 149.03 115.91 99.35

21 مارس 200.34 175.30 150.26 116.86 100.17

20 مارس 200.69 175.60 150.52 117.07 100.34

19 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

18 مارس 200.69 175.61 150.52 117.07 100.35

17 مارس 202.16 176.90 151.62 117.93 101.08

16 مارس 202.28 177.00 151.71 118.00 101.14

15 مارس 202.47 177.17 151.85 118.11 101.24

14 مارس 205.94 180.20 154.46 120.13 102.97

13 مارس 208.23 182.20 156.17 121.47 104.11