إذاعة الاحتلال : هجوم بئر السبع من النوع الذي يصعب منعه

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أنه بحسب الفحص الأمني ​​الذي أجرته مؤسسة الأمن بعد عملية بئر السبع، تبين أن المنفذ لم يقف خلف أي نشاط بعد إطلاق سراحه من السجن عام 2019 .

وزعمت إذاعة الاحتلال أنه لا توجد وسيلة لتحديد نيته المنفذ لتنفيذ العملية في وقت مبكر، وأن هذا الهجوم من النوع الذي يصعب منعه.

وكانت عملية بطولية مزدوجة نُفذت عصر أمس في بئر السبع المحتلة أدت لمقتل مستوطنين وإصابة اثنين آخرين .

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين أثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح متوسطة".

وأوضحت القناة العبرية أن قوات الاحتلال قامت بتحييد المنفذ، وتجرى تحقيقات لمعرفة هويته.

بدورها، قالت القناة 12 في نشر أولى: "إن العملية نفذت في منطقتين قريبتين من بعضهما البعض في وسط بئر السبع .. المنفذ دهس إسرائيلية حتى الموت ثم خرج بسكينه وأصاب أخرى ثم لاحق آخرين وطعنهما".