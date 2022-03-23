اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 مواطنين من جنين وطولكرم ونابلس خلال حملة اعتقالات نفذتها في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي نواصرة بعد مداهمة منزله في بلدة فحمة غرب جنين.

كما واعتقلت الشاب صبحي القنيري من منزله في بلدة يعبد وداهمت منزل الأسير المحرر محمد رؤوف حمدان في بلدة عرابة وحققت معه ميدانيًا.

ومن جهة أخرى، طالت الاعتقالات في محافظة طولكرم الأسيرين المحررين حاتم فقها ونجله قسام بعد مداهمة منزلهم في بلدة كفر اللبد شرق المدينة علماً أن نجله محمد معتقل منذ فترة.

كما اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة علار وهم عبادة شديد وعمر شديد ومحمد الملاح.

كما واعتقلت علي العبوشي من بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبتين بجامعة النجاح عائدة عمار المصري من منزلها بمدينة نابلس وآمنة بلال اشتية من منزلها ببلدة تل جنوب غرب نابلس.

كما اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس، واعتقلت الشابين يوسف وجيه قط وغيث عامر نصار بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت كذلك بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، ووضعت منشورات تحذيرية لأهالي البلدة بسبب مقاومتهم للمستوطنين.