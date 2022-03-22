سعر جرام الذهب في لبنان عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال التعاملات مساء الثلاثاء، نحو 93.519 ليرة (61.89 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 70.140 ألف ليرة (46.42 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.553 ألف ليرة (36.10 دولار)، فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 46.760 ألف ليرة (30.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بتعاملات اليوم في لبنان، مستوى 81.831 ألف ليرة (54.15 دولار).

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، نحو 2.908 مليون ليرة (1925 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، نحو 654.650 ألف ليرة (433.22 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

استقرت أسعار الذهب، في تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، لموقف حاسم تجاه التضخم في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا، وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.

وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل 10 سنوات متجاوزة 2.3% لأول مرة منذ مايو/أيار 2019.

وقال خبراء الأسواق، إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان "رسو سلس" للاقتصاد مع رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات، بنسبة 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية.

كما زاد البلاتين، بنسبة 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.