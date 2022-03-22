سعر جرام الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في المغرب، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، وسط هدوء في البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في المغرب

بلغ جرام الذهب عيار 24 في المغرب، خلال التعاملات المسائية 598.03 درهم (61.62 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بالمغرب، إلى نحو 523.29 درهم (53.92 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، في منتصف تعلاملات اليوم، إلى نحو 448.53 درهم (46.22 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في المغرب، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 348.53 درهم (35.95 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في المغرب

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في المغرب، خلال تعاملات مساء اليوم في السوق المحلية، هبوطا إلى نحو 18.599 ألف درهم (1916 دولارًا).

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الذهب في المغرب بتعاملات اليوم، نحو 4186 درهمًا (431.35 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لموقف حاسم تجاه التضخم، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1938.80 دولار للأوقية.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.

وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات متجاوزة 2.3 بالمئة لأول مرة منذ مايو أيار 2019.

وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان "رسو سلس" للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.

وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.