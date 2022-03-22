أسعار جرام الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 23 مارس 2022

انخفضت أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، وسط ترقب لتطورات أسواق المعدن الثمين عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 154.993 ألف ليرة (61.70 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 116.247 ألف ليرة (46.28 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 90.413 ألف ليرة (35.99 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في سوريا، نحو 77.496 ألف ليرة (30.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 135.622 ألف ليرة (53.99 دولار).

ونزل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا اليوم، لنحو 4.820 مليون ليرة (1919 دولارا).

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1.084 مليون ليرة (431.92 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لموقف حاسم تجاه التضخم، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1938.80 دولار للأوقية.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.

وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات متجاوزة 2.3 بالمئة لأول مرة منذ مايو أيار 2019.

وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان "رسو سلس" للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.

وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.