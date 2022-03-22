سعر الدولار اليوم في العراق الأربعاء 23 مارس 2022

تباين متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء 23مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1460 دينارا للشراء، و1470 دينارا للبيع، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وسجل الدولار في العراق، على شاشة البنك المركزي، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في محافظات العراق

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، نحو 1453.24 دينار للشراء، و1453.80 دينار للبيع، وذلك وقت كتابة التقرير، بحسب موقع "أدويت" للعملات على الإنترنت.

أسعار اليورو والإسترليني اليوم مقابل الدينار العراقي

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 1600.35 دينار للشراء، و1601.78 دينار للبيع.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1925.86 دينار للشراء، و1927.60 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 387.07 دينار للشراء، و387.74 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 395.57 دينار للشراء، و395.76 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4782.50 دينار للشراء، و4783.71 دينار للبيع.