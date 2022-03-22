مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن أدعية مكتوبة لاستقبال شهر رمضان، ودعاء استقبال رمضان 2022، وهو من أفضل شهور السنة التي تحمل العديد من مظاهر الفرحة والبهجة في قلوب سائر المسلمين على حد السواء، فهو الشهر الفضيل الذي عظمه رب العالمين بنزول القرآن الكريم وله بعض السمات التي يتصف بها والتي منها العبادة والطاعة وقيام الليل، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية مكتوبة لاستقبال رمضان 2022- دعاء مستجاب لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث قال الله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون".

دعاء استقبال رمضان 2022

اللّهمّ إنّي أعوذُ بك من قلب لا يخشع، ومن دُعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفعُ يا رب

دعاء استقبال رمضان 2022، اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني.

دعاء استقبال رمضان 2022، اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك.

دعاء استقبال رمضان 2022، اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ.

دعاء استقبال رمضان مكتوب

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام .

اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

اجعل قُلُوبنا كقُلُوب خيارنا، واهدنا سواء السّبيل، وأخرجنا من الظُّلُمات إلى النُّور، واصرف عنّا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن».

اللهم بلغني وأحبابي رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.

اللهم أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان وأختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك.

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

اللهم إجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.

دعاء دخول رمضان قصير

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق ودفع الأسقام، اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقرآة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء القنوت في رمضان

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك.

أدعية مستحبة في رمضان

اللهم إنّا نرجو عفوك وغفرانك، ونسألك من فضلك ورحمتك.

اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تجعلنا من الصالحين المصلحين.

اللهم إنا نسألك في شهر رمضان هذا أن تستر عيوبنا، وأن تغفر ذنوبنا.

اللهم اكتبنا في شهر رمضان ممّن يُحشرون مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم أعنّا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.

اللهم تقبل منّا صيامنا، وأكرمنا يوم القيامة بأن نكون ممّن يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام.

اللهم إنّا نسألك في هذا الشهر الكريم الرّحمة والمغفرة والعتق من النّار.

اللهم اكتبنا في شهر رمضان هذا ممّن تُظلَّهم في ظلِّك يوم لا ظلّ إلّا ظلُّك.

اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ.

اَللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ الْمُذْنِبينَ.

أدعية شهر رمضان اليومية مكتوبة

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ.

اللهم هَبْ لي جُرمي فيهِ يا إلهَ العالمينَ، وَأعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

ادعيه مستحبه في نهار رمضان

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

رَبِّ زِدني عِلمًا

رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ

لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

دعاء رؤية هلال رمضان

كانَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا رَأى الهلالَ قالَ اللَّهمَّ أهلِلهُ علَينا باليُمنِ والإيمانِ والسَّلامَةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ.

دعاء الصائم عند الإفطار

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى،وكان ابنُ عمرو إذا أفطرَ يقولُ: اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي.

دعاء من أفطر عند قوم

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أفطَرَ عندَ أهلِ بيتٍ قال: أفطَرَ عندَكمُ الصائمونَ، وأكَلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وتنزَّلَتْ عليكمُ الملائكةُ

دعاء ليلة القدر

عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها قالت: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن عَلِمْتُ أيُّ لَيلةٍ لَيلةُ القَدرِ ما أقولُ فيها؟ قالَ: قولي: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي).

أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي قرة عين

اللهم باعد بيني وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم لا تسلمني إلى عدوٍ يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقاً حلالًا يغنيني.

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي.

اللهم إني أسالك عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً.

اللهم إنا نسألك يسراً ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمناً ليس بعده خوف، وسعادةً ليس بعدها شقاء.

أدعية رمضان مكتوبة

اللهم إني أسألك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد (صلى الله عليه وسلم) في أعلى جنة الخلد.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.