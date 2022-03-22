الاقتصاد تحدد سعر كيلو الخبز للمستهلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 22/3/2022، على أن سعر كيلو الخبز بحد أعلى 4 شيكل للمستهلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت في أعقاب اجتماعها مع ممثلي اصحاب المخابز، أن وزارة الاقتصاد واصحاب المخابز فريق واحد لإدارة الأزمة.

كما أكدت على بيع سعر كيلو الخبز للمحلات التجارية 3.8 شيكل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأعلنت تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز ورفع توصياتها لمعالي وزير الاقتصاد حتى نهاية شهر رمضان، وإعادة دراسة اسعار الطحين حسب البيانات الجمركية والمقاصات.

وأكدت على العمل على أن يتم احتساب تعرفة الكهرباء حسب التعرفة الصناعية للمخابز بدلا من التجارية.