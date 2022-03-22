تفاصيل قمة ثلاثية نادرة وغير عادية بين السيسي وبينيت وبن زايد

التقى اليوم الثلاثاء 22/3/2022، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، في قمة ثلاثية نادرة وغير عادية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الأطراف الثلاثة بحثوا خلال القمة عدد من القضايا منها الأمن وإمكانية تشكيل تحالف دفاعي إقليمي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ والتهديدات، مشيرًا إلى أن بينيت قدم رؤيته للدفاع الجوي الإقليمي باستخدام منظومات دفاعية منها الليزر الذي يتم تطويره حاليًا في إسرائيل.

وبالإضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، ناقش الثلاثة أيضًا الحرب في روسيا وأوكرانيا، وأطلع بينيت، السيسي وبن زايد، على جهود الوساطة التي يبذلها، حيث تبادلوا وجهات النظر حول هذه القضية، وتداعيات الحرب دوليًا على أسعار الطاقة والقمح، والأوضاع الاقتصادية المشتركة.

وتم التباحث خلال الملف الإيراني والحرس الثوري، وجرى حوار معمق بينهم وتم عرض المواقف المشتركة من هذه القضايا، كما ناقشوا الملف السوري وزيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات.

وناقش الثلاثة، القضية الفلسطينية، وخاصة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إسرائيل بالضفة وغزة، كما ناقشوا المخاوف بشأن الوضع الأمني ​​خلال فترة رمضان وضرورة الحفاظ عليه.

وبحسب موقع واي نت، فإن القمة الثلاثية كان يفترض أن تكون سرية، ونتيجة لذلك لم يأخذ مكتب بينيت معه مصورًا وجميع الصور التي خرجت هي من قصر الرئاسة المصري.