بعد عملية بئر السبع: الاحتلال يتخبط و يرفع حالة التأهب خشية عمليات مماثلة

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 22/3/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب في جميع المناطق خشية عمليات مشابهة لعملية بئر السبع التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين واستشهاد المنفد..

وأعرب قائد شرطة الاحتلال من موقع العملية ببئر السبع عن صدمته من العملية قائلاً:لم نشهد عملية قاتلة كهذه منذ فترة طويلة."

فيما قال المحلل الصهيوني يوسي يهوشع، أن هناك تخبط حاد في داخل المؤسسة الأمنية والتي فشلت في تقييم الوضع قبل رمضان.

وقال يهوشع :"تركزت الجهود الأمنية على القدس والضفة فقط ونسوا، بأن الفلسطينيين يفاجئوننا دوما من حيث لا نتوقع، فالمنفذ اعتقل لعدة أشهر على خلفية نشاطه ويبدو أن هناك فشل أمني ذريع في متابعته أمنيًا".