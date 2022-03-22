بالفيديو شاهد: كيف نفذ الاستشهادي عملية بئر السبع ..؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:14 م
22 مارس 2022
عملية بطولية
اعلان اسفل صورة الخبر

شاهد: كيف نفذ الاستشهادي عملية بئر السبع ..؟

 

متعلقات