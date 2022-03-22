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بالفيديو
شاهد: كيف نفذ الاستشهادي عملية بئر السبع ..؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:14 م
22 مارس 2022
شاهد: كيف نفذ الاستشهادي عملية بئر السبع ..؟
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