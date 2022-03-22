القيادي شهاب: عملية بئر السبع صفعة في وجه المتخاذلين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. داوود شهاب اليوم الثلاثاء 22/3/2022، أن العملية البطولية في بئر السبع، صفعة في وجه المتخاذلين الذين يريدون من الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن حقه وأرضه.

وكان شاب قد استشهد اليوم، بعد أن نفذ عملية بطولية مزدوجة بالدهس والطعن، أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين.

وشدد شهاب خلال تصريحات لقناة القدس اليوم الفضائية على أن الشعب الفلسطيني اليوم يقول لكل هؤلاء نحن نملك إرادة قوية.

واعتبر أن ما حدث في النقب يعكس إرادة القتال لدى الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة هي قانون المواجهة مع المحتل الصهيوني الغاصب.

كما بارك شهاب، هذه العملية، مشيداً بها وأكد على أن العمل الجهادي متواصل وسيستمر، وهذه رسالة قوية من أبناء الشعب الفلسطيني في النقب أنهم باقون هنا ومستعدون لبذل كل شيء للدفاع عن أرضهم.

وبين، أن الشعب الفلسطيني يريد أرضه ويريد اقتلاع هذا الاحتلال من الأرض المقدسة، وأن هذه العملية هي رد فعل طبيعي على عدوان وجرائم الاحتلال.