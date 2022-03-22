المدلل: عملية بئر السبع تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد أهلنا في الـ٤٨

بارك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، مساء اليوم الثلاثاء، العملية البطولية والنوعية في بئر السبع، مؤكداً أن المعركة ضد الاحتلال الصهيوني وجرائمه هي معركة الكل الفلسطيني

وقال القيادي المدلل في تصريح لـ"إذاعة صوت الأقصى" :" إن هذا البطل جاء ليقول للمستوطنين بأن هذه الأرض هي أرضنا وإذا لم يرحلوا فإن مصيرهم الذبح"، مؤكداً أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد أهلنا في الـ٤٨.

وأشار إلى أن هذه العملية أكدت أن كل الساحات على أرض فلسطين هي ساحات اشتباك مستمر لن ينتهي إلا بدحر الاحتلال.

وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح متوسطة".

وأوضحت القناة العبرية أن قوات الاحتلال قامت بتحييد المنفذ، وتجرى تحقيقات لمعرفة هويته.

بدورها، قالت القناة 12 في نشر أولى :" إن العملية نفذت في منطقتين قريبتين من بعضهما البعض في وسط بئر السبع .. المنفذ دهس إسرائيلية حتى الموت ثم خرج بسكينه وأصاب أخرى ثم لاحق آخرين وطعنهما".