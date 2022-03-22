الناطق باسم الجهاد: عملية بئر السبع المزدوجة تؤكد أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال

أشاد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، مساء اليوم الثلاثاء، بعملية بئر السبع البطولية المزدوجة والتي أسفرت عن مقتل "إسرائيليتان" وإصابة 2 آخريْن، مؤكداً أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال

وقالت سلمي في تصريح له تعقيباً على العملية " إن هذه العملية تأتي في السياق الطبيعي للرد على جرائم الارهاب الصهيوني في النقب المحتل".

وأكد أن الاحتلال سيدرك مرة أخرى أن شعبنا لن يستسلم ولن يُسقط لواء الجهاد والمقاومة

وأعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة أخر في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة أخر بجراح متوسطة".

وأوضحت القناة العبرية أن قوات الاحتلال قامت بتحييد المنفذ، وتجرى تحقيقات لمعرفة هويته.