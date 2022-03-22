داخلية غزة تنشر كشف المسافرين والجوازات المصرية ليوم غد الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (23 مارس).

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر ليوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات : السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/14)، بالإضافة للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12)، داعية المدرجة اسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

كشف المسافرين رقم (2022/14) هنـــــــا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12) هنـــــــا