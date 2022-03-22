البسيوني لـ"فلسطين اليوم": قرار بوقف تصدير الخضار من غزة إلى الخارج

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، أن وزارته أصدرت قرارًا يقضي بوقف تصدير الخضار من غزة إلى الخارج بدءًا من يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال البسيوني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "الوزارة ستدعم المنتوجات المحلية في الأسواق الغزية نظرًا لارتفاع أسعار الخضار عن سعرها الأصلي أو التي أعادت المواطن شراؤها، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي بالأسواق.

وعزا أسباب ارتفاع أسعار الخضار، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة غير المسبوقة في البلاد التي أثرت مباشرة على تأخر فترة النضوج.

وشهدت اليوم أسعار الخضروات ارتفاعا عن سعرها الأصلي، فيما اعرب المستهلك الفلسطيني عن تذمره الشديد إزاء هذا الأمر، التي يأتي في وقت تعيش فيه الأسر في القطاع أوضاع مالية صعبة.