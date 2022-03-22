الكشف عن السبب الحقيقي لتوقف المشاريع المصرية في قطاع غزة

أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب في قطاع غزة، المهندس علاء الأعرج، أن توقف العمل في كافة المشاريع المصرية في قطاع غزة يرجع لعدم إدخال الجانب المصري بعض مواد البناء الاساسية.

وقال الأعرج خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ظهر اليوم" إن المشاريع المصرية مر على توقفها قرابة الـ12 يوماً، بسبب عدم توريد حديد التسليح للمباني من الجانب المصري، ليس كما كشفت بعض المواقع الاخبارية أن قرار التوقيف جاء بناء على قرار سياسي مصري".

ولفت رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن توقف المشاريع يرجع للحاجة الأساسية للحديد المسلح خاصة وأن المشاريع في مراحلها الأولى والتي تعتمد بشكل كلى على الحديد المسلح، مبيناً أن اتحاد المقاومين في انتظار حل إشكالية توريد الحديد من قبل شركة أبناء سينا المشرفة على المشاريع في القطاع.

وكانت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي 2021م، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة والتي تشمل إقامة مجمعات سكنية وكباري وتطوير الواجهة البحرية (الكورنيش).

وأوضحت أن ثلاثة مدن سكنية سيتم إقامتها، الأولى ستكون في منطقة الزهراء وستحمل اسم (دار مصر 1)، والثانية في جباليا وستحمل اسم (دار مصر 2)، والثالثة في بيت لاهيا وستحمل اسم (دار مصر 3).

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في شهر مايو 2021 عقب انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، بحسب بيان للرئاسة المصرية.