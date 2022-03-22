"زيلينسكي" مستعد لبحث قضايا القرم ودونباس مع بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن "لا يمكن التوصل إلى حل في الاجتماع الأول".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "Suspilni" التلفزيونية الأوكرانية: "في أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا، بشأن الأراضي المحتلة، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا. لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في هذا الاجتماع".

وأضاف: "أعتقد أن هذه قصة صعبة للغاية على الجميع، شبه جزيرة القرم ودونباس. ومن أجل إيجاد طريقة للخروج من هناك، تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى، التي تحدثت عنها وهي ضمانات أمنية، ونهاية الحرب. وفي الوقت نفسه نتفق على أننا نحل قضايا الأراضي المحتلة مؤقتا".