"البندورة" و"الخيار".. حقيقة ارتفاع أسعارهما في الأسواق الغزية.. وما السبب!

أفاد مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة بغزة، يزين كلاب، اليوم الثلاثاء، بارتفاع بعض من أصناف الخضار في الأسواق الغزية في قطاع غزة تحديدًا البندورة والخيار، وقد شعر بها المستهلك الفلسطيني.

وأوضح كلاب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار تلك الأصناف من الخضار حاليًا، ابرزها، التقلبات المناخية الجوية، وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى معادلة كميات العرض والطلب.

وبيّن أن التقلبات الجوية تساهم في تقليل كميات الإنتاج في موسم الشتاء، ما يؤثر على أسعار الخضار بالارتفاع.

واشتكى مواطنون من غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، من ارتفاع صنفي البندورة والخيار، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لكل منهما من 4 إلى 5 شواقل.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، خلال الأشهر الماضية وما زالت، العديد من المنخفضات الجوية المصحوبة بموجة من البرودة والصقيع علاوة عن كميات غزيرة من الأمطار، فميا حذرت وزارة الزراعة المزارعين من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تداعيات هذه التقلبات على الأشتال الزراعية.