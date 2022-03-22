أسعار الخضروات في غزة "بارسية".. والزارعة تتخذ قرارًا قد ينقذ المواطن

أعرب مواطنون في قطاع غزة عن تذمرهم الشديد إزاء ارتفاع أسعار الخضروات بصورة جنونية في الأسواق الغزية، اليوم، وسط مطالبات بضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات الرسمية في اتخاذ خطوات للمساهمة في انخفاض أسعارها للحد المعقول.

ويأتي هذا الارتفاع، في وقت تواصل وزارة الزراعة بغزة تصدير وتسويق الخضار إلى الخارج، إذ يُعد التصدير سببًا رئيسًا في غلاء الخضار في الوقت الحالي، لاسيما مع تراجع الدعم الرسمي للمنتج المحلي بالأسواق.

واشتكى العديد من المواطنين إزاء ارتفاع الأسعار الجديدة على الخضروات، وقال المواطن عبد الرحمن حسين، إنه "تفاجأ من ارتفاع أسعار الخضار لاسيما على البندورة والخيار والفلفل والباذنجان".

وأضاف حسين، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا الارتفاع دفعه إلى العزوف عن شراء بعض الخضار إلى أسرته المكونة من 6 أفراد، نظرًا لضيق الأحوال المالية.

وطالب المواطن، من الجهات الرسمية والمعنية في مقدمتها وزارة الزراعة بضرورة التدخل لإنقاذ الوضع والعمل على إيجاد خطوات عاجلة في المساهمة لانخفاض أسعار الخضار.

أحد أصحاب المحالات التجارية لبيع الخضروات، أكد أن أسعار سلع الخضروات الأساسية ارتفعت بصورة جنونية في ظل استمرار التصدير للخارج.

وأوضح صاحل المحال، أن سعر كيلو الواحد للبندورة وصل إلى 4 شواقل، والفلفل 10، والخيار 5 ، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أثر جليًا على حركة القوة الشرائية لكافة البائعة.

كما وطالب من جميع الجهات الرسمية بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات مدروسة للحد من هذا الارتفاع الذي أثر على المستهلكين.

اسباب الارتفاع

أفاد مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة بغزة، يزين كلاب، بارتفاع بعض من أصناف الخضار في الأسواق الغزية في قطاع غزة تحديدًا البندورة والخيار، وقد شعر بها المستهلك الفلسطيني.

وأوضح كلاب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار تلك الأصناف من الخضار حاليًا، ابرزها، التقلبات المناخية الجوية، وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى معادلة كميات العرض والطلب.

وبيّن أن التقلبات الجوية تساهم في تقليل كميات الإنتاج في موسم الشتاء، ما يؤثر على أسعار الخضار بالارتفاع.

وقف التصدير

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، أن وزارته أصدرت قرارًا يقضي بوقف تصدير الخضار من غزة إلى الخارج بدءًا من يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال البسيوني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "الوزارة ستدعم المنتوجات المحلية في الأسواق الغزية نظرًا لارتفاع أسعار الخضار عن سعرها الأصلي أو التي أعادت المواطن على شراؤها، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت لإتاحة الفرصة أمام المنتج المحلي بالأسواق.

وعزا أسباب ارتفاع أسعار الخضار، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة غير المسبوقة في البلاد التي أثرت مباشرة على تأخر فترة النضوج.