فوائد صحية مذهلة للفول ملك مائدة سحور رمضان

يعتبر الفول من الأكلات إلى جانب اللبن والأجبان المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وأحد أهم الأطباق على مائدة السحور.

ونظراً لقدرته على منح الجسم الشعور بالشبع والقدرة على مواجهة ساعات الصيام دون الشعور بجوع، تحرص الكثير من ربات البيوت في العالم العربي على تدميس الفول في المنزل لتناوله في وجبة السحور طوال الشهر الفضيل.

ويحتوي الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين، مما يمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، يستعرضها التقرير التالي.

خفض الكوليسترول

يحتوي الفول على نسبة عالية من البروتينات النباتية وحمض الفوليك والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، كما أنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد على الهضم وخفض مستويات الكوليسترول، كما أنه مصدر غني لـ"فيتامين ب" والكالسيوم والسيلينيوم.

تعزيز المناعة

يساعد تناول الفول بانتظام على تعزيز جهاز المناعة، وذلك لغناه بالمركبات التي قد تعزز نشاط مضادات الأكسدة.

وتعتبر مضادات الأكسدة ضرورية للدفاع المناعي للجسم، لأنها تحارب الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا والأمراض.

تحسين أعراض الأنيميا

قد يساعد تناول الفول الغني بالحديد على علاج أعراض فقر الدم "الأنيميا"، لأن الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يمكّن خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين عبر الجسم.

ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الذي يسبب الإرهاق والضعف والدوخة وضيق التنفس.

لذلك، فإن تناول الفول والأطعمة النباتية الأخرى الغنية بالحديد بانتظام يساعد على زيادة مستويات الحديد في الدم وتحسين أعراض فقر الدم.

تعزيز صحة العظام

يحتوي الفول على نسبة عالية من المنجنيز والنحاس، وهما من العناصر الغذائية التي قد تمنع ضعف العظام.

ووجدت دراسة استمرت لمدة عام على النساء بعد سن اليأس أن تناول مكملات تحتوي على المنجنيز والنحاس، وكذلك "فيتامين د" والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، يحسن كتلة العظام.

تحسين ضغط الدم

الفول غني بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن صحة القلب، إذ يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين قد يريحان جدران الأوعية الدموية ويمنعان ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت العديد من الدراسات أن النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم "DASH"، وهو نمط أكل يوصي بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

لذلك، فإن تناول نظام غذائي يحتوي على الفول والأطعمة الأخرى الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم قد يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب.

تعزيز نمو الجنين

الفول غني بحمض الفوليك، وهو مادة مغذية تعزز نمو الجنين الصحي وتكوين الخلايا والأعضاء، لذلك، تحتاج الأم الحامل إلى حمض الفوليك الإضافي من الأطعمة والمكملات لتقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، أو المشاكل نمو دماغ الرضيع والحبل الشوكي.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 23 ألف امرأة أن حدوث مشاكل في المخ والحبل الشوكي كان أقل بنسبة 77٪ عند الرضع من الأمهات اللائي لديهن أعلى كمية يومية من حمض الفوليك، مقارنة بأطفال النساء مع أقل جرعة.