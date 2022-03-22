موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال، يبحث عشاق كرة القدم الأوروبية، ومحبو ريال مدريد وجه الخصوص، عن موعد مباراة الذهاب بين فريقي الملكي والبلوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام 2022، ومن المقرر أن يخوض الميرنغي مباراة الذهب على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، بينما يسعى للانتقام من تشيلسي الذي أخرجه من نصف نهائي دوري الأبطال للنسخة الماضية 2021، بينما يسعى البلوز لمحاولة نيل لقب البطولة للعم الثاني على التوالي، بعدما تغلب في نهائي البطولة العام الماضي على نادي مانشستر سيتي بنتيجة 1 مقابل صفر.

مباراة ريال مدريد وتشيلي القادمة

ويبحث متابعو البطولة الأوروبية الأغلى في العالم عن موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال، وذلك في ظل الموقعة الكروية المنتظرة بين بطل دوري أوروبا النسخة الماضي، وبطل أوروبا 13 مرة في تاريخه، لهذا من المقرر أن يشاهد محبي كرة القدم موقعة كروية بين الناديين الكبيرين، لهذا ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة الذهب بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا للنسخة الجارية.

موعد ذهاب مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وتأهل الفريق اللندني للمباراة النهائية بعدما تغلب على فريق ريال مدريد في الموسم الماضي بـ 3-1 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية، التي شهدت فوز تشيلسي وحمله اللقب الثاني في تاريخه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أن مباريات جولة الذهاب لدور الـ 8 ستقام يومي 5 و6 أبريل/ نيسان، فيما ستلعب مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

ولم يحدد اليويفا حتى الآن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي، حيث سيعلن لاحقا عن اليوم الذي ستقام فيه جولة الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

تملك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "1 beIN Sports HD Premium"..

ويتلقى فريق تشيلسي الإنجليزي عقوبات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية، بسبب قرب مالكه رومان إبراهيموفيتش من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشان هجوما عسكريا على أوكرانيا، وهو نال انتقادا لاذعا من دول الاتحاد الأوروبي.