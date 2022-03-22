ضبط 10 أطنان مواد غذائية مُخالفةو مُتلاعب بأسعارها في قطاع غزة

ضبطت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، كميةً متنوعةً من المواد والسلع التموينية المخالفة للمواصفات وارتفاع أسعارها.

جاء ذلك خلال سلسلة جولات تفتيشية وميدانية على مخازن بعض التجار والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة.

وأكدت مباحث التموين أنها أوقفت أحد التجّار وأحالته إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني بعد مخالفته لقرار الوزارة، واستيراده لــ 6 أطنان من "زيت عباد الشمس" غير المطابق للمواصفات والشروط الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ضبطت دائرة مباحث التموين خلال جولاتها المشتركة برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني 4 أطنان من السميد والدقيق لدى عددٍ من التجار وأصحاب المحال التجارية؛ لرفعهم الأسعار ومخالفتهم التسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة تكثف من جولاتها التفتيشية المشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، بهدف ضبط الحالة العامة للأسواق ومخازن التجار ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية، وضبط التجار المخالفين ومحاسبتهم حسب القانون.