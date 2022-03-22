قرار السماح للمستوطنين بدخول الأقصى خلال شهر رمضان "قنبلة موقوتة"

تسعى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار الوقت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المسجد الاقصى ومدينة القدس عبر استفزاز مشاعر المسلمين، وكان أحدثها إصدار ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومير بار ليف، قرارًا يسمح للمستوطنين بـ"اقتحام" الحرم المقدسي خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

واعتبر المقدسيون، السماح باقتحام المستوطنين في رمضان، تصعيد جديد لإشعال الأوضاع في مدينة القدس التي تريد حكومة الاحتلال من وراءها تهويد المدينة وطرد الأهالي لصالح المستوطنين والاستيطان، وفق رؤية "تلمودية".

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، "تصريح وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" باقتحام الأقصى والقدس في رمضان، ابتزاز لمشاعر المسلمين"، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن أي اخلال للأمن وزعزعة الاستقرار في القدس.

وأضاف صبري، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا التصريح "يتناقض مع ادعاء الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية التي تطالب بعدم العنف وبضرورة فرض الهدوء خلال شهر رمضان في القدس",

وأكد خطيب الأقصى، أن وزير الامن العدو يهدف من وراء خطوته الجديدة إرضاء اليمن المتطرف، لأن الحكومة "الاسرائيلية" حكومة يمينية تشجع الجماعات المتطرفين لاقتحام الأقصى، التي تزايدت خلال الفترة الماضية بصورة رهيبة.

ودعا صبري، من الجماهير الفلسطينية إلى ضرورة استمرار شد الرحال إلى الأقصى والقدس، نصرة ودعما لهما في التصدي لاعتداءات الاحتلال المتكررة والمتصاعدة.

وبحسب إذاعة "103" العبرية"، فإن "وزير الامن الداخلي" قال في تصريح بها إنه "سيسمح لجماعات المستوطنين دخول (اقتحام) المسجد الأقصى خلال رمضان كما هو الحال في الأشهر المختلفة".

وأضاف "وزير الأمن الإسرائيلي"، أن المستوطنين سيكونون أحرارًا في دخول الحرم القدس كما هو الحال دائمًا".