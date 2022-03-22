إصابات بالاختناق باعتداء الاحتلال على المشاركين بفعالية غرب رام الله

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز على مشاركين بفعالية في جبل الريسان قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت، كما اعتدوا على طاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعلى المشاركين في فعالية شعبية لمناسبة اليوم الوطني للزراعة، ومنعوا المواطنين من الوصول الى أراضيهم، لزراعة الأشجار.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في شهر يوليو/ تموز 2019، قرارا بالاستيلاء على جبل "الريسان"، بذريعة واهية.