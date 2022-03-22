الجهاد تستقبل ابنها المحرر مراد بني عودة في طوباس

استقبل وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وأهالي وشبان بلدة طمون البطلة، الأسير المحرر مراد بني عودة من كوادر الحركة في بلدة طمون بطوباس، بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في استقبال المحرر بني عودة الرايات، مرددين الهتافات والتكبير احتفاءً بتحرره من سجون الاحتلال.

وأشاد القيادي المحرر خضر عدنان، بأهالي بلدة طمون، وذوي الشهداء والأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، وعائلة المحرر مراد ووالده الفاضل، مهنئاً بحرية الأخ مراد بني عودة "أبو سليمان"، محرراً من سجون الاحتلال، ومتحرراً من قيد وصلف السجان.

وأضاف عدنان في كلمة له أمام الوفود المهنئة، أننا نقف اليوم في حرية أخينا مراد بني عودة، في ظل معركة جديدة للحركة الأسيرة، داعياً للوقوف مع الذين قدموا زهرات شبابهم من أجل حريتنا وكرامتنا.

وحيًّا عدنان كل الأسرى الذين يجترحون معارك الحرية، مرسلاً السلام للشيخ خليل العواودة المضرب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري والمنتفض ضد السجان، وإلى الأسرى القادة المعزولين محمود ومحمد العارضة.

وفي زيارة لقبر الشهيد البطل صدام بني عودة، استحضر عدنان سيرة وجهاد وبطولة الشهيد المجاهد صدام بني عودة الذي قضى نحبه شهيداً في مواجهة جنود الاحتلال، في خط الدفاع عن شعبنا وأهلنا.