القوات الروسية تدمر عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية خلال 24 ساعة

دمرت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، 137 منشأة عسكرية أوكرانية، خلال 24 ساعة الماضية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية قصفت أيضًا منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

أكدت أن القوات المسلحة الروسية تقدمت نحو ستة كيلومترات في مدينة دونباس بعد تحرير قرية "أوروجاينويه"، مشيرةً إلى أن القوات تقاتل الآن من أجل السيطرة على قرى "كامينكا" و"نوفوسيلوفكا فتورايا" و"فيرخنيتوريتسكويه".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عدد 14 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو، بما في ذلك واحدة من طراز "بيرقدار-تي بي2"، فيما دمر الطيران الحربي الروسي 9 دبابات أوكرانية و7 مركبات قتالية ونقل جنود مدرعة خلال ضرباتها الليلية.

وكشفت الدفاع الروسية، عن حجم الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022، إذ تم تدمير 230 طائرة بدون طيار،181 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، 1528 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى.