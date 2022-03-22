بينهم 67 منظمة دولية.. مطالبات بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

طالبت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية و279 أكاديميا وباحثا من 45 دولة حول العالم، الأمم المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات على الاحتلال.

واستنكرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، في بيان لها، اليوم الإثنين، قيام الدول الغربية بالكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه سيتم رفع هذا البيان إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، التي ستتناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، كما سيتم إرساله لممثليات الاتحاد الأوروبي والسفارات والممثليات العاملة في دولة فلسطين.