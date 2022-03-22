بحرية الاحتلال تحاصر مركب صيد في بحر شمال غزة

حاصرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مركب صيد قبالة بحر شمال غزة، وأطلقت النار اتجاهه بكثافة.

وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق الاحتلال حاصرت مركب صيد على متنه عدد من الصيادين على شكل دائرة، وأطلقت النار بمحيط المركب.

وأكد بكر، عدم ووقع اصابات أو اعتقال صيادين عقب هذا الاعتداء الجديد.

وطالب منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة بحق الصيادين أثناء عملهم في مهنة الصيد في بحر قطاع غزة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى ومصادرة مركباتهم.