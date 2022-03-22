كورونا غزة: وفاتان و61 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 عن تسجيل حالتي وفاة 507 و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 503 فحوصات مخبرية الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي، أن اجمالي تراكمي للمصابين 249012 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1242 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 245794 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1976.

وقالت الصحة: إن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 12، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 7 حالات

وبشأن التطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 675771 شخصاً.