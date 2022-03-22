هل تم إضافة أسماء جديدة لملف المنحة القطرية وما الجديد بشأن منتفعي الشؤون..الكحلوت تُجيب؟

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أن لا أسماء جديدة على دفعة شهر مارس 2022، موضحةً أن نحو 97 ألف مستفيد تلقوا الدفعة النقدية هذا الشهر.

وأفادت الكحلوت في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بأن المنحة صرفت لكل من أستلم أقل من 24 دفعة، ومن أستلم 25 دفعة، وعدد أفراد أسرته 4 فما فوق، مشيرة إلى أنه تم توقيف أسماء المسافرين خارج البلاد إلى حين عودتهم، إضافة إلى من لم يحدث بياناته على برنامج الدخول الموحد.

وبشأن صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، أكدت الكحلوت، أن لا جديد طرأ على ملف الشؤون، مشيرة إلى أنهم لم يبلغوا من الوزارة برام الله، بموعد صرف الدفعات النقدية المستحقة لهم.

وبدأت الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية عن شهر مارس 2022، أمس الإثنين، فيما أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الإثنين 21 مارس 2022 عن موعد البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة عن شهر مارس الجاري 2022.

وقال العمادي أمس الإثنين في تصريح صحفي تابعته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إن البدء بصرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة غدًا الثلاثاء 22/03/2022م؛ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية.

وفيما يتعلق بملف الشؤون العالق، فتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية حسب عدد أفراد الأسرة وإعالتها، حيث تتراوح الدفعات من 700 شيكل إلى 1800 شيكل لكل منتفع، إلا أن الوزارة لم تصرف لهم سوى دفعة موحدة بقيمة 750 شيكلا منذ العام الماضي، وهو أمر فاقم من معاناتهم.

ويبلغ عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة 80 ألف أسرة بواقع 94 مليون و461 ألف شيكل، في المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة بواقع 30مليون 566 ألف شيكل.

للعام الثاني على التوالي، يعاني منتفعو الشؤون الاجتماعية أوضاعاً مأساوية بسبب عدم صرف مخصصاتهم المالية، الأمر الذي أثقلهم بالديون في الوقت الذي هم بأمسِّ الحاجة إلى صرفها في ظل اقتراب شهر رمضان، الذي لم يبقى على حلوله سوى أيام معدودة.