حماس في الذكرى الـ18 لاستشهاد المؤسس الشيخ "أحمد ياسين" تؤكد على التمسك بالمقاومة والثوابت

قال د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الإمام الشيخ أحمد ياسين :" أن ذكرى استشهاد المؤسس شكل هاجسا ورعباً للاحتلال حيث كان معلما كبيرا من معالم الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين".

وأكد رضوان أن الشهيد الشيخ أحمد ياسين كان إمامًا في الدعوة والتربية والعلم والاعداد والمقاومة ، وآمن أن المقاومة هي أقصر الطرق لتحرير فلسطين كل فلسطين فأسس حركة حماس وكتائب القسام اللتين أصبحتا تمثلان رعبا وهاجسا للاحتلال الصهيوني.

وجددت حماس تأكيدها في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين على السير على درب الياسين بالتمسك بالثوابت الوطنية والمحافظة على خيار المقاومة وتحقيق الوحدة الوطنية وأن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة.

ووجه رضوان رسالة للاحتلال بالقول :"اغتيال القادة لن يوقف مسيرة المقاومة فحماس اليوم هي أقوى من أي مرحلة مضت وأصبحت تمثل رقما صعبا لايمكن تجاوزه وطنيا واقليميا ودوليا وهي أمل الأمة في معركة التحرير".

ودعا إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني.