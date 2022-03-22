صباح اليوم: مغادرة الدفعـة الثانية من المعتمرين عبر معبر رفح

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، مغادرة الدفعة الثانية من الفوج الثاني لمعتمري قطاع غزة باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري، وعددهم 290 معتمراً.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

يشار أن مغادرة الفوج الثاني، البالغ عدده 580 معتمراً على دفعتين، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.

جدير بالذكر، أن الفوج الأول من المعتمرين كان قد غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدده 596 معتمراً.