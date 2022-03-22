"المرور بغزة": حالة وفاة و6 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، عن إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت إحصائية المرور، أن 9 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلّفت وفاة لطفل دهساً بمحافظة خانيونس، و6 إصابات اثنتين منها متوسطة، و4 إصابات طفيفة.

وأوضحت المرور، أمس الإثنين، أن الطفل أحمد باسم أبو مسلم (4 سنوات) من خانيونس توفي متأثراً بجراحه جراء دهسه من قبل مركبة بقيادة السائق (م، ا) 36 عاماً في منطقة شارع القساطنة بمخيم خانيونس، حيث تم نقله للمستشفى بجروح خطيرة توفي على إثرها.

وبيّنت الإحصائية، أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات 11 مركبة، ومكونات الطريق.