أعضاء كونغرس يُطالبون الخارجية الأمريكية بالتدخل لوقف هدم بيوت الفلسطينيين بالضفة والقدس

طالب 50 عضو كونغرس أميركي من الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية أنطوني بلينكين بمنع الاحتلال "الإسرائيلي" من المضي قدما في طرد 38 عائلة فلسطينية قسراً من قرية الولجة بالضفة الغربية المحتلة.

وعبر اعضاء الكونغرس في رسالة قاد التواقيع عليها اعضاء الكونغرس جان شاكوسكي، وديفيد برايس، وجيمي راسكين، وجون يارموث، ومارك بوكان، عن قلقهم بشأن طرد 300 فلسطيني، من 38 عائلة.

وقال الموقعون على الرسالة: "بصفتنا أعضاء في الكونجرس يدعمون، نكتب إليكم لحثكم على التواصل مع الحكومة الإسرائيلية لمنع تهجير 38 عائلة يشملون حوالي 300 مواطن وهدم منازلهم في قرية الولجة الفلسطينية شرقي القدس، الموجودة منذ العهد العثماني".

وتابع الموقعون: "تم بالفعل تنفيذ عدد من عمليات الهدم في الولجة في السنوات الأخيرة في مناطق غير محمية وهناك احتمال حقيقي وقريب للغاية بأن يفقد بقية السكان يفقدون منازلهم ومجتمعهم وطريقة حياتهم".