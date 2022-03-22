سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، في العادة يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية نهار كل صباح عن أسعار الذهب في الأراضي السعودية، إذ تتوجه أنظارهم إلى شاشات البورصة والصفحات والمحال التجارية المتخصصة في عرض أسعار الذهب، للاطلاع على سعر المعدن الأصفر، وخاصة في ظل المتغيرات والتقلبات المتسارعة عليه بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، فهو يشهد تقلبات وتحديثات عدة في اليوم الواحد، لهذا يحاولون البحث عن تحديثات الذهب في على مدار الساعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

ولأهمية أسعار الذهب للعديد من الفئات، الذين يبحثون عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، وخاصة فئات المدخرين للذهب وأصحاب مصانع ومحال الذهب، والتجار والمقبلين على الزواج للشباب والفتيات، يلجأ فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم أسعار الذهب والعيارات الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية عبر موقع الوكالة، وبكل تحديثاته وتقلباته على مدار الساعة، لتعم الفائدة بين الجميع.

سعر جرام الذهب في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية لليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، الأراضي السعودية، وذلك وسط قفزة على أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت إلى رفع معظم السلع والنفط العملات على مستوى العالم.

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، إلى مستويات 232.72 ريال (62.03 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم

ووفق شاشات العرض والبورصة، فأن سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية وهو الأكثر تداولا في الأسواق السعودية في تعاملات اليوم بالسعودية، لم يطرأ عليه أي تغيير، ليبقى عند مستوى 203.64 ريال (54.28 دولار).

سعر عيار الذهب عيار 14 و18 في السعودية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 174.54 ريال (46.52 دولار)، بينما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 135.76 ريال (36.19 دولار).

سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

كما يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن سعر "أونصة" الأوقية الذهب، فهي من الذهب الخام، إذ وصلت وفق تداولات اليوم نحو 7238.50 ريال (1929 دولارًا).



