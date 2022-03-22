"إضراب آذار"..3 أيام تفصلنا عن معركة الأسرى داخل سجون الاحتلال

يستعد الأسرى داخل سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، للبدء في معركتهم للإضراب عن الطعام المتبقي لبدئها فعلياً ثلاثة أيام ، حيث أهاب الأسرى في سجون الاحتلال بأبناء شعبهم بكافة أطره لنصرتهم وإسنادهم قبيل البدء في معركتهم (إضراب_آذار)، في محاولة لصد الهجمة الممنهجة والمتصاعدة والمتجددة بحقّهم، وحماية منجزاتهم التاريخية.

وأوضح نادي الأسير، أنّه وحتى اللحظة تواصل إدارة سجون الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالبهم الحياتية، وتحاول بكافة الأدوات والأساليب الضغط عليهم لثنيهم عن خطوة الإضراب، فبدلًا من الاستجابة لمطالبهم، تنفّذ المزيد من عمليات القمع والتّنكيل، كما جرى في سجن "النقب الصحراوي" مؤخرًا.

وتشهد السجون حالة استنفار عامة، وذلك في إطار الاستعداد لهذه الخطوة من عمليات تعبئة وحشد، حيث شكّلت خطوة الإضراب عن الطعام وما تزال أهم أدوات النضال في تجربة الأسر، فعلى مدار عقود نفّذ الأسرى 24 إضرابا جماعيا على الأقل.

ويؤكد نادي الأسير أنّ معارك الأسرى بما تحمله من معانٍ تعكس في جوهرها الدفاع عن الوجود الفلسطيني، وحق الأسير في تقرير مصيره، فإنها تمثل بذلك معركة كل فلسطينيّ.

ودعا نادي الأسير أبناء شعبنا بتلبيت نداء أسرانا وأسيراتنا، وإسنادهم بما يليق بتضحياتهم المستمرة في سبيل الحرّيّة.