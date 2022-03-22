ما علاقة وجبة الفطور بالإصابة بالخرف؟

أثبت علماء يابانيون، في دراسة نشرت على إحدى المجلات العلمية، أن التخلي عن وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت مجلة Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services، أن الباحثين تابعوا على مدى ستة أعوام حالة 525 شخصاً أعمارهم فوق سن 65، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشرا أكثر بمقدار أربعة أضعاف بين الذين تخلوا عن وجبة الفطور، دون أي تأثير للعمر أو الجنس في ذلك.

واكتشف الباحثون خلال هذه الدراسة، مخاطر الوجبات الخفيفة السريعة بدلاً من الوجبة الكاملة. فقد اتضح لهم أن مثل هذه العادة السيئة تزيد من خطر الإصابة بالخرف المكتسب بمقدار 2.7 مرة. كما لا يقل خطر الاستهلاك المفرط للملح، وكذلك عدم اتباع نظام غذائي متوازن.

يذكر أن علماء جامعة برشلونة الإسبانية كشفوا في ديسمبر الماضي عن النظام الغذائي الذي يقي من الخرف، حيث وفقا لهم يقلل النظام الغذائي الغني بالمواد النباتية، من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف لدى كبار السن.