بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. المحرر محمد شادي أبو شخيدم- أبو شخيدم شمال رام الله

٢. المحرر ليث الشريف- أبو شخيدم

٣. شريف عبدات- عورتا جنوب نابلس

٤. خليل داود أبو مفرح- تقوع جنوب بيت لحم

٥. ضياء الرمحي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. المحرر بدر الطشطوش- نابلس

* اقتحام منزل القيادي رأفت ناصيف في طولكرم وتهديده بالاعتقال، واستدعاء المحرر قصي أبو شهاب من قلقيلية، واقتحام منزل القيادي المحرر المبعد عبد الحكيم حنيني في بيت دجن شرق نابلس.

٧. عمار القواسمة- الخليل

٨. بكر مر - يطا جنوب الخليل