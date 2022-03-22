طقس فلسطين: أجواء باردة جدا والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو في طقس فلسطين هذه الليلة، غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.