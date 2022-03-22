كيف تحمين طفلك من لدغات القراد في الربيع؟

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الآباء بحماية أطفالهم من حشرة القراد، التي تنتشر بالحدائق والمتنزهات مع بداية الربيع.

وعن خطورة هذه الحشرة، أوضحت الرابطة أن لدغة القراد قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الدماغ المنقول بالقراد “Tick-borne encephalitis” ، والذي له أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، والتي تظهر بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين من اللدغة.

ولحماية الأطفال من مخاطر لدغة القراد، يمكن إعطاء الطفل اللقاح المضاد لالتهاب الدماغ المنقول بالقراد بدءاً من عمر 12 شهراً.

ولحماية الأطفال من التعرض للدغة القراد من الأساس، يتعين على الأطفال ارتداء ملابس مغلقة وطويلة، كما يمكن أيضاً رش الاسبراي الطارد للقراد على مواضع الجسم المكشوفة.

وفي حال تعرض الطفل للدغة القراد رغم اتباع هذه التدابير، يتعين على الآباء إزالة الحشرة بحذر شديد بواسطة ملقاط من الفم وليس من الجسم، ثم تطهير وتعقيم موضع اللدغة.

وبعد ذلك، ينبغي مراقبة موضع اللدغة جيداً واستشارة الطبيب في حال ملاحظة نشوء حلقة حمراء حول موضع اللدغة مصحوبة بتورم المفاصل.