سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين لحظة بلحظة

يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وشهد سعر صرف الدولار في لبنان السوق السوداء، أمس الإثنين ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين 21 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان ليتراوح بين 23050 و23100 ليرة للدولار الواحد، مقابل 22900 ليرة و22950 ليرة لكل دولار، في مستهل تداولات أمس.

وأصدرت المدعية العامة من ثلاثة أيام في جبل لبنان القاضية غادة عون عدداً من القرارات بحجز أصول ومنع سفر عدداً من البنوك والمصرفيين اللبنانيين.

ووضعت عون إشارة منع تصرّف بعقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين.

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من مجموعات المجتمع المدني اللبناني بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال”. وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.

وبعد هذه التطورات أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية".

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء